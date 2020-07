Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Senior wird Opfer von Trickbetrügern

Nettetal-Breyell: (ots)

Ein falscher Sparkassenmitarbeiter hat einen 71-jährigen Senior aus Nettetal zum Herausgeben der Debitkarten nebst PIN überredet. Es erfolgten Abbuchungen von einigen hundert Euro.

Schon am 30. Juni erhielt der 71-jährige den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Sparkasse. Der Anrufer schaffte es, ein Vertrauensverhältnis zu dem Senior aufzubauen. Der Nettetaler verriet dem Anrufer im Laufe des Telefonats die Geheimnummer seiner Debitkarte. Sodann erklärte der Anrufer, dass er die Debitkarte abholen müsse. Dies geschah dann auch am Dienstagabend. Noch am selben Tag erfolgten Abbuchungen vom Konto des Seniors, der dies aber erst später bemerkte und dann anzeigte. Die Kripo warnt vor den variantenreichen Tricks der Betrüger und bittet um Hinweise: Wer hat am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr auf der Straße Schmaxbruch verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (581)

