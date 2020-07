Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw touchiert Fahrrad beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 08.00 Uhr fuhr ein 57-jähriger Radfahrer aus Kempen auf der Wambrechiestraße in Richtung Möhlenring. Als er nach links in den Möhlenwall abbiegen wollte, gab er das entsprechende Handzeichen. Zu diesem Zeitpunkt überholte eine 53-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Kempen den Radfahrer. Der rechte Außenspiegel stieß dann gegen den ausgestreckten Arm des Radfahrers. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich über die 02162/377-0 zu melden. /wg (579)

