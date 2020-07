Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen zwei unbekannte Männer in einen Getränkemarkt auf der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen ein. Gegen 00.30 Uhr kletterten die Unbekannten über eine etwa 2,5 Meter stählerne Absperrung und öffneten von Innen eine Tür. Sie stahlen eine noch unbekannte Menge Leergut, welches Sie mit zwei Einkaufswagen in Richtung Poststraße wegschafften. Einer der Männer trug eine kurze Hose und hat am rechten Bein eine Tätowierung. Die Kripo fragt: Wer kann möglicherweise Hinweise zu den beiden Tätern geben? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (577)

