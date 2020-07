Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kollision im Begegnungsverkehr - Pkw- und Kradfahrer leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer (polnisch) aus Tönisvorst auf der Kempener Straße in Viersen aus Richtung Süchteln in Richtung Grefrath-Oedt. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer kam in Schleudern und fuhr in einen Straßengraben. Auch der Pkw-Fahrer, ein 36-jähriger Grefrather, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr in der Folge ein Verkehrsschild. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt. /wg (575)

