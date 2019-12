Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0803 --Polizei nimmt Messerangreifer fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Stresemannstraße Zeit: 15.12.19, 03.15 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht zu Sonntag einen 27 Jahre alten Mann in Hastedt fest. Der Bremer soll mit einem Messer auf einen 45-Jährigen eingestochen haben.

Die zwei Männer gerieten offenbar zuvor in einem Lokal in der Stresemannstraße in einen Streit und sind gegen 3.15 Uhr auf der Straße aufeinander getroffen. Hier soll der 27-Jährige laut Zeugenaussagen ein Messer gezückt und dem 45 Jahre alten Mann in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Einsatzkräfte trafen schnell ein und nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch in Tatortnähe fest. Der 45-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen, die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362 3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell