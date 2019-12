Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0802 --Überfall auf Modegeschäft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Obernstraße Zeit: 14.12.19, 20 Uhr

Ein Räuber überfiel am Samstagabend ein Modegeschäft in der Bremer Innenstadt. Er bedrohte die Mitarbeiterinnen mit einem Schraubendreher und erbeutete Bargeld.

Der Unbekannte versteckte sich bis Ladenschluss in dem Geschäft in der Obernstraße. Nachdem zwei 22 und 23 Jahre alte Mitarbeiterrinnen die Eingangstüren abgeschlossen hatten, gingen sie in die Büroräume, wo der Mann bereits auf sie wartete. Er ließ sich Bargeld aushändigen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Räuber wurde als etwa 185 Zentimeter groß und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und stark gerötete Augen. Bei dem Überfall trug er eine orange Winterjacke mit Fellrandkapuze und einen blauen Rucksack der Marke Adidas. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell