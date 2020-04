Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht Samstag, 18.04.20, 01:00 Uhr

Mainz, Waldthausenstraße (ots)

Auf der "Waldthausenstraße" wird die Funkstreifenwagenbesatzung auf einen nicht beleuchteten Roller mit unbekanntem Versicherungskennzeichenschild aufmerksam. Als die Funkstreifenwagenbesatzung den Rollerfahrer zum Anhalten auffordert, beschleunigt dieser und flüchtet in Richtung "Sertoriusring".

Im Rahmen der Fahndung treffen die Beamten auf zwei Zeugen, die angeben, den Rollerfahrer im "Sertoriusring" mit überhöhter Geschwindigkeit gesichtet zu haben. Als sie diesen mittels Handzeichen zum langsamen Fahren aufgefordert haben, sei dieser in einem großen Bogen um sie herumgefahren und habe dabei einen Stromkasten touchiert. Der Rollerfahrer sei gestürzt und noch vor Eintreffen der Polizei mit seinem Roller in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131-654310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

