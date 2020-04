Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm, Landesstraße 426, zwischen Lerchenberg und Essenheim - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Ober-Olm (ots)

Am Donnerstag gegen 16:18 Uhr kam es auf der Landesstraße 426 zwischen Lerchenberg und Essenheim in Höhe der Zufahrt der Kreisstraße 32 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 78-jähriger PKW Fahrer fuhr von der Kreisstraße aus Richtung Ober-Olm kommend nach links in die Landesstraße in Richtung Essenheim. Dabei missachtete er die Vorfahrt der bereits auf der Landesstraße von rechts aus Richtung Lerchenberg kommenden 55-jährigen PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich einmal und kam quer auf der Landesstraße auf der Fahrerseite seitlich zum Stillstand. Beide Fahrer wurden augenscheinlich leicht verletzt und kamen gemeinsam mit dem jeweiligen Beifahrer zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Landesstraße 426 musste zeitweise gesperrt werden.

