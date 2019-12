Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck Hamb - Wohnungsbrand mit Leichtverletzten

Sonsbeck (ots)

Am Montag, den 30.12.2019, um 22:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in Sonsbeck-Hamb auf der Hülsstraße 50. Ein 43-jähriger Mann aus Sonsbeck Hamb verließ kurzfristig seine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Bei seiner Rückkehr bemerkte er den Brand seiner Küche. Gemeinsam mit einem 56-jährigen Nachbarn verließ er daraufhin das Wohnhaus und verständigte die Feuerwehr. Der 56-Jährige wurde durch den Rauch im Haus leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Kamp-Lintfort zugeführt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr aus Kamp-Lintfort gelöscht werden. Bei dem Brand wurde die Küche komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

