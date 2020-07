Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Alleinunfall- Autofahrerin wird schwer verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Freitag gegen 07.10 Uhr meldeten Autofahrer ein im Graben liegendes Auto. Die Fahrerin, eine 19-jährige Frau aus Hinsbeck, wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen ist zu vermuten, dass die junge Frau von Hinsbeck in Richtung Boisheim unterwegs war und aus bisher unklarer Ursache nach rechts von der Straße abkam. Im Grünstreifen verlor sie vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses schleuderte rum und blieb auf der Seite liegen. Zur stationären Behandlungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich über die Rufnummer 02162/377-0 bei den Ermittlern zu melden. /wg (578)

