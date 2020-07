Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Viersen-Dülken: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 31-jähriger Viersener nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 25-jährige Deutsche aus Warendorf fuhr am Samstag gegen 11:00 Uhr auf der Dülkener Straße in Richtung Dülken. Sie bog nach links auf die A 61 in Richtung Koblenz ab. Dabei achtete sie nicht auf den aus Dülken entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Dieser stürzte durch die Kollision und wurde schwer verletzt./ah (582)

