Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Wäschediebstähle - Polizei sucht Betroffene

Landau (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Wäschediebstählen, bei denen in Privatgärten in Landau aufgehängte Wäsche gestohlen wurde. Bislang wurde Wäsche im Gesamtwert von rund 3100 Euro entwendet. Die letzte polizeilich registrierte Tat ereignete sich in der Nacht vom 10.07.2020 auf den 11.07.2020. Die Polizei Landau bittet Betroffene, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell