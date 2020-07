Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Einbrüche in Herxheim

Herxheim (ots)

Herxheim - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 26.07 und 30.07.2020 mittels der Fensterbohrer-Technik in zwei Einfamilienhäuser in Herxheim ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von rund 2000,- Euro. Die Hausbewohner befanden sich im Tatzeitraum in Kurzurlaub. In Ferienzeiten rät Ihnen die Polizei: Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort Ihrer nächsten Polizeidienststelle. Tipps und Hilfestellung, wie Sie ihr zu Hause gegen Einbruch schützen können, erhalten Sie bei allen Polizeidienststellen und im Internet, u.a. auf www.polizeiberatung.de.

