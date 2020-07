Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Belgischer LKW-Fahrer verliert Hydrauliköl auf Kreisstraße

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Donnerstagabend, den 02. Juli 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen ca. 19:57 durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe auf die Bremerhavener Straße in Spaden alarmiert. Ein 35-Jähriger belgischer Kraftfahrer hatte dort aufgrund eines technischen Defekts Hydrauliköl in großen Mengen verloren. Die Ortsfeuerwehr Spaden sicherte die Einsatzstelle und sorgte dafür, dass kein Hydrauliköl in den Seitengraben gelangt. Ein Umweltnotdienst wurde durch die Leitstelle alarmiert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Umweltnotdienst reinigte die Straße mit einem Spezialfahrzeug. Gegen ca. 21 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

