Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Nachwuchsbrandschützer erhalten Präsente in Form von Mund-Nasen-Masken

Schiffdorf-Spaden (ots)

Bereits in der Woche vom 15. Juni - 21. Juni gab es für die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Spaden Präsente - überreicht durch die Jugendwarte und Betreuer. Da auch bei der Jugendfeuerwehr jetzt seit mehreren Monaten der Dienst aufgrund von Corona nicht stattfinden kann, kam der Kameradin Natascha Martens die ''zündende Idee'' Präsente, in Form von Mund-Nasen-Masken mit coolen Feuerwehrmotiven, an die Jugendlichen zu verteilen. Somit organisierte das gesamte Team, bestehend aus den Betreuern und Jugendwarten der Jugendfeuerwehr Spaden, ausreichend Masken für alle Jugendfeuerwehrmitglieder. Die Mund-Nasen-Masken wurden traditionell mit dem Feuerwehrfahrzeug an alle Jugendlichen, Corona gerecht, verteilt.

