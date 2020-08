Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Eine 86-Jährige ist am vergangenen Montag, 24. August, Opfer eines falschen Wasserwerkers geworden. Gegen 14 Uhr besuchte eine 53-jährige Angehörige die Seniorin in ihrer Wohnung auf der Bickernstraße. Dabei traf sie im Badezimmer der Wohnung auf einen ihr unbekannten Mann. Auf Nachfrage gab sich der Unbekannte gegenüber der Zeugin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Einen entsprechenden Ausweis konnte er nicht aushändigen. Die 53-Jährige verwies ihn der Wohnung. Anschließend stellte sie fest, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlte. Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Er hat braune Augen, braune Haare sowie ein rundes Gesicht. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige eine Schutzmaske, darunter war ein Bart erkennbar. Bekleidet war er mit Handschuhen, einer schwarzen Kappe, schwarzen Schuhen der Marke "Nike" und einem schwarzen Blouson. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Abgaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240. Die Polizei rät, keine Unbekannten ins Haus zu lassen. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Nötigenfalls sollte man Fremde draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat! Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familie, Freunde oder den Notruf der Polizei 110!

