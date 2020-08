Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs!

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Wie gehen Taschendiebe vor? Wo bewahre ich am sichersten mein Portemonnaie auf? Welche klassischen Fehler kann ich vermeiden? Diese und weitere Fragen beantworten Beamtinnen und Beamte der Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 25. August, im Rahmen eines Aktionstages gegen Taschendiebstahl. Von 10 Uhr bis 14 Uhr sind die Präventionsexperten auf und rund um die Hochstraße in Buer unterwegs und stehen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger bereit. In Gelsenkirchen sind die Fallzahlen in den letzten fünf Jahren deutlich angestiegen. In 2019 wurden 1513 Taten angezeigt, in 2015 waren es noch 1091 Delikte. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote bei Taschendiebstahl mit knapp sechs Prozent niedrig. Um diesen Trend zu beenden, geht die Gelsenkirchener Polizei überall dorthin, wo Taschendiebe aktiv sein könnten, um die Menschen aufzuklären. Die Kriminellen wittern ihre Chance tagsüber vor allem in den Einkaufszentren in den Innenstädten und in den Stadtteilen. Aber auch im abendlichen Gedränge schlagen sie gerne zu. Taschendiebe lenken ihre Opfer ab. Sie rempeln an, provozieren ein Gedränge, fragen nach der Uhrzeit, dem Weg oder nähern sich durch "Antanzen". Weitere Tipps sind auf der Internetseite der Polizei Gelsenkirchen zu finden: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/augen-auf-und-tasche-zu-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell