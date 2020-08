Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagmorgen, 24. August, wurde eine 81jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 9.35 Uhr befuhr die Seniorin die Skagerrakstraße in Fahrtrichtung Märkische Straße, als zeitgleich eine 37jährige Gelsenkirchenerin die Fahrzeugtür ihres geparkten Autos öffnete. Die 81jährige wich daraufhin aus und kam zu Fall. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die zunächst vor Ort versorgt wurden, ehe sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

