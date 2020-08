Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Zigarettendieb verletzt Discounter-Mitarbeiterin

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem räuberischen Diebstahl am Samstagabend, 22. August, in einem Discounter an der Pommernstraße in Bismarck hat ein 46-Jähriger eine Marktmitarbeiterin leicht verletzt. Gegen 19.10 Uhr stahl der Mann aus Gelsenkirchen mehrere Zigarettenschachteln und wollte das Geschäft verlassen. Die 54-jährige Angestellte und zwei weitere Zeugen stellten den Dieb zur Rede. Daraufhin wehrte sich der Ertappte. Bei der anschließenden Rangelei erlitt die 54-Jährige leichte Verletzungen. Letztendlich konnte der Renitente aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festgehalten werden. Die Beamten leiteten gegen den Zigarettendieb ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell