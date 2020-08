Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrer verursachen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Unfälle oder flüchten vor der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Sieben Fahrzeugführer sind am letzten Wochenende mit Drogen oder Alkohol am Steuer aufgefallen. In zwei Fällen verursachten die Beschuldigten Unfälle mit Sachschäden. In einem weiteren Fall waren auch Betäubungsmittel im Spiel. Diese fand man aber nicht beim Fahrer. Am Samstagmorgen, 22. August 2020, nahmen die Beamten um 3.58 Uhr einen Unfall an der Beckeradsdelle in Buer auf. Hier fuhr ein 23 Jahre alter Gladbecker mit seinem BMW in ein geparktes Fahrzeug. Da die Beamten den Verdacht hatten, der Mann habe getrunken, veranlassten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest, der positiv war. Der Beschuldigte musste daraufhin mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Am gleichen Tag um 18.30 Uhr fiel einem Zeugen ein Fahrzeug im Bereich Hattinger Straße/ Junkerweg in Neustadt auf, das durch starkes Beschleunigen und plötzliches Abbremsen andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und in einem Fall sogar fast zu einem Unfall geführt hätte. Zudem stieg der 40 Jahre alte Fahrer aus seinem Fahrzeug und bedrohte eine andere Autofahrerin, bis schließlich der Zeuge dazwischen ging. Auch in diesem Fall hatten die Beamten den begründeten Verdacht für das Fahren unter Alkoholeinfluss und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auch er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Um 21.55 Uhr kam es dann zu einem Einsatz unterhalb der Berliner Brücke in Schalke, wo ein 45 Jahre alter rumänischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland sein Auto mitten auf der Fahrbahn parkte, dabei den Außenspiegel eines dort geparkten Autos beschädigte und sich dann zu Fuß entfernte. Während der Unfallaufnahme kam er dann mit einer halb leeren Bierflasche zum Auto zurück und wollte weiterfahren. Als die Polizeibeamten ihn daran hinderten, bedrohte er sie, so dass die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen mussten. Auf der Wache wurden ihm Blutproben entnommen. Da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt und keine Sicherheitsleistung erbringen konnte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Am Sonntagmorgen um 9.45 Uhr fiel den Beamten ein PKW auf der Caubstraße in Schalke-Nord auf. Als der 26 Jahre alte Fahrer die Beamten sah, versuchte er sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Dabei missachtete er verschiedene Verkehrsregeln. Als die Beamten den Mann dann an seiner Wohnanschrift antrafen, behauptete er zunächst, nicht gefahren zu sein. Um weitere Fluchtversuche zu verhindern, wurden ihm Handfesseln angelegt. Da die Beamten den begründeten Verdacht auf den Konsum und den Handel von Betäubungsmitteln hatten, wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und es kam zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen verschiedene Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt wurden. Den Mann erwarten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie wegen des Konsums und Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an. Einen weiteren Einsatz gab es schließlich gestern, 23. August 2020, um 14.50 Uhr auf der Horster Straße in Beckhausen. Als die Beamten dort einen Opel anhalten und kontrollieren wollten, flüchtete der Beifahrer zu Fuß über einen Garagenhof auf der Sutumer Straße. Dabei verlor er einen Beutel, der mit Betäubungsmitteln gefüllt war. Während die Beamten nach dem Mann suchten, entfernte sich auch der Fahrer des zuvor angehaltenen Autos. Er konnte wenig später auf der Flurstraße durch weitere Polizeikräfte zu Fuß angetroffen werden. Zur Identitätsfeststellung nahmen die Beamten den 28 Jahre alten Gelsenkirchener in Gewahrsam. Auch das Auto wurde später gefunden und kontrolliert. Zudem konnte nach dem Hinweis einer Zeugin eine weitere Tüte mit Betäubungsmitteln sichergestellt werden, die der flüchtende Beifahrer auf ein Garagendach geworfen hatte. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen noch an. Drei weitere Männer wurden gestern und vorgestern unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer erwischt. Bei ihnen allen war ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest positiv, so dass ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde und sie mit zur Wache mussten, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm.

