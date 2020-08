Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und geschätzte 17000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmorgen, 24. August, auf der Hattinger Straße in Rotthausen. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Gelsenkirchen die Hattinger Straße stadteinwärts. In Höhe der Große-Mechtenberg-Stahlbrücke kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Hyundai eines 42-jährigen Gelsenkircheners, der stadtauswärts unterwegs war. Der Hyundai-Fahrer und seine sechsjährige Mitfahrerin wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige wurde dort stationär aufgenommen, seine Tochter konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der VW-Fahrer ließ am Unfallort vom Rettungsdienst behandeln. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

