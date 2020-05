Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus, Täter schlafend vorgefunden

Hahnstätten (ots)

Am 26.05.2020 gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Diez Kenntnis darüber, dass eine unbekannte Person in ein leerstehendes Wohnhaus in Hahnstätten eingebrochen sei und sich aktuell noch darin befinden solle. Polizeikräfte betraten das Objekt und konnten den 35-jährigen Beschuldigten im 1.OG schlafend und betrunken vorfinden. Es ergaben sich vor Ort Hinweise, dass er das Haus lediglich zum Schlafen widerrechtlich betreten hatte. Nachdem die Personalien des Beschuldigten zweifelsfrei ermittelt wurden, erhielt er einen Platzverweis sowie eine entsprechende Strafanzeige.

