Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalismus: Autoscheiben eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Autoscheiben sind in der Nacht zum Sonntag in Morlautern zu Bruch gegangen. Unbekannte schlugen in der Walter-Kolb-Straße, in der Haselstraße und in der Straße Am Schlosshübel an vier Fahrzeugen Heck- oder Seitenscheiben ein. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht von Vandalismus aus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde aus den Autos nichts gestohlen. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, Personen aufgefallen sind oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

