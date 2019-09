Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Einfamilienhaus eingebrochen

53881 Euskirchen- Großbüllesheim (ots)

Schmuck, Bargeld und einen Möbeltresor entwendeten Diebe bei einem Einbruch in ein Haus am Schneppenheimer Weg. Als die Geschädigte Freitagabend (23.30 Uhr) zum Wohnhaus zurückkehrte, bemerkte sie, dass Schlafzimmertür von innen verschlossen war. Die Geschädigte bracht daraufhin selbst die Tür auf. Im Zimmer erkannte sie sofort, dass offensichtlich Diebe am Werk waren. Die Diebe hatten durch das Schlafzimmerfenster Zugang zum Zimmer erlangt. Hier durchsuchten sie alle Behältnisse. Aufgefundenen Schmuck nahmen sie mit. Einen Möbeltresor hebelten sie aus der Verankerung und nahmen ihn komplett mit.

