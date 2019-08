Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebin wehrt sich heftig

53879 Euskirchen (ots)

Ein Ladendetektiv hatte Donnerstagabend (18.45 Uhr) beobachtet, dass zwei Damen sich gegenseitig Diebesgut in mitgeführte Taschen steckten. Nach dem Passieren des Kassenbereiches sprach der Detektiv die jüngere der beiden Frauen auf seine Feststellungen an. Umgehend wollten beide Damen flüchten. Als er die jüngere daraufhin festhielt, ließ diese sich zu Boden fallen und täuschte einen epileptischen Anfall vor. Zuvor hatte sie massiv mit den Fäusten auf den Mann eingeschlagen. Da nun Passanten ins Geschehen eingriffen, ließ der Detektiv die Dame los. Diese flüchtete umgehend. Nun sprach der die ältere der Diebinnen an. Diese hatte das Geschehen im unmittelbaren Umfeld beobachtet. Auch diese Dame flüchtete nun in Richtung Innenstadt. Während der Verfolgung der Diebin informierte der Ladendetektiv die Polizei. Auf der Frauenberger Straße konnte dann eine Zivilstreife die Dame festhalten. Zur Personalienfeststellung wurde die Frau zur Polizeiwache Euskirchen gebracht. Hier konnten auch die Personalien der flüchtigen jüngeren Frau in Erfahrung gebracht werden. Insgesamt hatten die beiden Frauen Diebesgut im hohen dreistelligen Euro- Bereich nach ihrer Tatentdeckung vor dem Geschäft an der Spiegelstraße zurückgelassen. Es handelte sich dabei überwiegend um Parfüms.

