POL-GT: Langenbergerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Sonntagnachmittag (29.09., 14.20 Uhr) kam es auf dem Rennefelder Weg in Höhe des Blumenwegs zu einem Unfall, bei welchem eine 15-jährige Langenbergerin schwer verletzt wurde.

Die Langenbergerin befuhr den Rennefelder Weg in Richtung der Straße Auf dem Felde, als sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem am Straßenrand geparkten Anhänger zusammenstieß. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. An ihrenm schwer. Sie wurde in ein Lippstädter Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden. An dem Anhänger nicht.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

