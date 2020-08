Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: An der Kreuzung zusammenstoßen - Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag in Brühl. Eine 28-jährige Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Autobahn unterwegs. An der Kreuzung zur L599 wollte Sie nach links auf die B 36 in Richtung Schwetzingen abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 43-jährigen Nissan-Fahrerin zusammen, die ihr auf der Mannheimer Landstraße entgegenkam, zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste durch Polizeikräfte der Verkehr geregelt. Werden.

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfallablaufs abgaben, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

