Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170720-555: Drogentest nach Auffahrunfall positiv - Führerschein beschlagnahmt

Gummersbach (ots)

Weil ein Drogenvortest nach einem Auffahrunfall positiv ausfiel, muss ein 18-Jähriger zunächst ohne seinen Führerschein auskommen. Der junge Mann aus Gummersbach hatte am Donnerstag (16. Juli, 18.00 Uhr) auf der Kölner Straße in Niederseßmar ein Bremsmanöver einer vorausfahrenden Autofahrerin zu spät gemerkt und war auf deren Wagen aufgefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei typische Hinweise auf den Einfluss von Drogen fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, so dass der Gummersbacher eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste; ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

