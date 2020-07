Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160720-552: Blauer Mercedes flüchtet nach Unfall

Reichshof (ots)

Am Mittwochabend (15. Juli) verursachte ein hellblauer Mercedes auf der Kreisstraße 57 in Reichshof-Alpe einen Verkehrsunfall und flüchtete. Gegen 20.10 Uhr war der Mercedes von Alpe in Richtung Merkhausen unterwegs und nach Zeugenangaben im Bereich einer Rechtskurve soweit in die Fahrbahnmitte geraten, dass zwei entgegenkommenden Autos ausweichen mussten. Einer der Wagen geriet dabei ins Schleudern und prallte in eine Böschung, wobei sich der 62-jährige Fahrer aus Bielefeld leichte Verletzungen zuzog, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach Angaben der Zeugen begann das Kennzeichen des Mercedes mit der Buchstabenkombination GM-B ...; der Fahrer war etwa 40 - 45 Jahre alt und hatte gräuliche Haare. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

