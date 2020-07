Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150720-549: Handtasche von Rollator gestohlen

Waldbröl (ots)

Eine Unaufmerksamkeit nutzte am Dienstag (14. Juli) ein Dieb aus, um einer 82-Jährigen aus Waldbröl die Handtasche zu stehlen. Die Frau war mit ihrem Rollator gegen 11.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Raabeweg zum Einkaufen, als sie im Bereich der Backwaren ihren Rollator kurz aus den Augen ließ. Dies nutzte ein Unbekannter aus, um die am Rollator angehängte Handtasche mitsamt ihrem Inhalt unbemerkt zu stehlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 002261 81990. Trickdiebe halten gezielt nach solchen Gelegenheiten Ausschau! Daher sollten Handtaschen beim Einkauf niemals unbeaufsichtigt gelassen und am besten vor dem Körper getragen werden.

