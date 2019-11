Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Lahnstein (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Fahranfänger fuhr aus Unachtsamkeit über einen Kreisverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Fahrzeug. Dabei wurden neben ihm auch drei andere Fahrzeuginsassen verletzt. Sie wurden alle in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

