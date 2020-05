Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falscher Führerschein sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen konnte die Bundespolizei einen gefälschten Führerschein sicherstellen und der Fahrerin die Weiterfahrt untersagen.

Am Sonntagmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei die Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei kontrollierten sie eine 33-jährige Fahrerin, die unter anderem einen russischen Führerschein zur Kontrolle vorlegte. Der Führerschein stellte sich nach Prüfung als Fälschung heraus. Der russischen Staatsangehörigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Ehemann der Frau über einen gültigen Führerschein verfügt konnte die Familie mit ihm als Fahrer die Fahrt fortsetzen.

