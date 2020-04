Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr und den Rettungsdienst

Am heutigen Tag wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken zu mehreren Verkehrsunfällen alarmiert. Auf der BAB 3 kam ein Motorradfahrer zu Fall. Hierbei verletzte er sich so sehr, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinik geflogen werden musste. Ebenfalls mit einem Motorrad verunfallte ein Mann auf der Brinkstrasse an einem Stauende. Er fuhr auf einen PKW auf und kam zu Fall. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zu einem gestürzten Radfahrer wurden dann am Abend Feuerwehr und Rettungsdienst gemeinsam alarmiert. Der junge Mann musste nach der Erstversorgung durch eine Notärztin aus unwegsamen Gelände gerettet werden.

