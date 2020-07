Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150720-551: Maskenverweigerin greift Polizisten an

Radevormwald (ots)

Bei einer Personalienfeststellung wegen eines Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung geriet eine 53-Jährige am vergangenen Samstag (11. Juli) derart in Rage, dass sie auf eine Streifenwagenbesatzung losging; sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die Frau aus Ennepetal wollte am Morgen in einer Tankstelle an der Westfalenstraße einkaufen. Da sie keinen Mund-Nasen-Schutz trug und dies auch nach Aufforderung des Tankstellenpersonals verweigerte, entwickelte sich ein Streitgespräch. Auch einer zufällig vor Ort anwesenden Polizeistreife gegenüber zeigte sich die Frau vollkommen uneinsichtig, was eine Personalienfeststellung und eine Anzeige nach der Coronaschutzverordnung nach sich zog. Darüber war die 53-Jährige so erbost, dass sie auf die Beamten einschlagen wollte. Die Beamten konnten dem Angriff ausweichen, erweiterten die Anzeige aber um den Tatbestand des Widerstandes.

