Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160720-553: Möbeltresor bei Einbruch gestohlen

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Waldbröl-Geilenkausen haben Unbekannte einen Möbeltresor erbeutet. Als Tatzeit kommt die Zeit zwischen 21 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch (15. Juli) in Betracht. Vermutlich sind die Einbrecher aber kurz nach Mitternacht in das Haus in der Straße "Hillesmühle" eingestiegen, da zu diesem Zeitpunkt Hunde von Nachbarn angeschlagen hatten. Um in das Haus zu gelangen, hatten sich die Diebe einer vorgefunden Leiter bedient und sich im Obergeschoss über eine Balkontüre Zugang in das Haus verschafft. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden sie einen Möbeltresor, den sie als Beute mitnahmen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

