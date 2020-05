Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08:45 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle und ein Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in Crailsheim, in der Haller Straße, ereignete sich am Samstag, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker beschädigte beim Rangieren einen grauen Opel Astra und entfernte sich im Anschluss. An dem Opel entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 entgegen.

Stimpfach: Verkehrsunfall: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Am Samstagabend, um 21:45 Uhr, ereignete sich auf der K 2644 zwischen Siglershofen und Weipertshofen schwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr mit seiner A-Klasse in Richtung Weipertshofen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum bevor er auf einem Acker zum Stehen kam. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Stimpfach, die mit vier Fahrzeugen und 35 Mann vor Ort war, befreit werden. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Uniklinik geflogen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ungefähr 25000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden von 1000 Euro entstand am Samstagnacht, um 22:45 Uhr, bei einer Unfallflucht in Schwäbisch Hall. Ein roter Mercedes-Benz Vito, mit niederländischem Kennzeichen, befuhr den Hebelweg in Richtung Berliner Straße. Auf Höhe der Hausnummer eins streifte er einen am rechten Fahrbahnrad entgegen der Fahrtrichtung geparkten schwarz/grauen Renault Captur. An beiden Fahrzeugen wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher haben, sollen sich bitte beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall, unter der Telefonnummer 0791/4000, melden.

Michelfeld: Verkehrsunfall

Am Samstag, um 19:35 Uhr, ereignete sich auf der K 2579, zwischen Michelfeld-Neunkirchen und Michelfeld-Witzmannsweiler, ein Verkehrsunfall. Beide Autos fuhren hintereinander in Richtung Michelfeld-Witzmannsweiler. Die 18-jährige vorausfahrende Fahrerin verringerte die Geschwindigkeit ihres Fiats und wollte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Hierbei übersah sie den zeitgleich überholenden 19-jährigen Fahrer eines Renault. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 3000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Rosengarten: Einbruch in Scheune - Rasenmäher und Agria gestohlen

In Rosengarten-Rieden, in Nähe zur Kläranlage, brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27.05., 19:00 Uhr und Samstag, 30.05., 16:30 Uhr, in eine verschlossene Scheune ein. Die bislang unbekannten Täter brachen das Tor auf und entwendeten dort einen Rasenmäher, sowie eine Agria - Gartenfräse. Ein Sachschaden an der Scheune entstand nicht. Hinweise auf die Tat nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Hall, unter der Telefonnummer 0791/4000 entgegen.

Oberrot: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, um 14:25 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad die L 1054 vom Oberrot in Richtung Rosengarten-Westheim. Auf Höhe der Einmündung Stiershof/Scheuerhalden kommt er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Motorrad kollidierte mit den Leitplanken. Der Fahrer stürzte über die Leitplanken und kam nach ungefähr zwölf Metern zum Liegen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden vom 3100 Euro.

Ilshofen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, um 12:03 Uhr, kam es in Ilshofen zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen einer Einsatzfahrt wollte ein von der Stadtmitte auf der Hörlebacher Straße kommender 26-jähriger Rettungswagenfahrer zwei an der Kreuzung zur L 2218 wartende Pkw rechts überholen. Während des Überholvorgangs scherte ein 31-jähriger Opel-Fahrer ebenfalls nach rechts aus. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab 0,76 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

