Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 08.45 Uhr: Ein Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Fahrradfahrerin angefahren Aalen-Unterrombach Am Samstagvormittag, gegen 11:26 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Dacia-Lenker die Straße Am Nesselbach in Richtung Neßlauer Straße. Als er nach rechts in diese einbog, übersah er eine 64-jährige Rad-Lenkerin, die ihm aus Richtung Dewangen entgegenkam und stieß mit dieser zusammen. Die 64-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell