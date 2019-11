Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte schlagen Scheibe mit Gullydeckel ein: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Die Scheibe eines leerstehenden Kiosks an der Haltestelle "Holländische Straße" in Kassel schlugen bisher unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum heutigen Donnerstag mit einem Gullydeckel ein. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord führen die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und, weil das Entfernen des Gullydeckels für Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenquelle darstellt, wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Passanten stellten die eingeschlagene Scheibe gegen 7 Uhr fest und alarmierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord hatten die unbekannten Täter den Gullydeckel in der Nähe an derselben Haltestelle herausgehoben. Der Schaden an dem derzeit leerstehenden Kiosk beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Tatzeit ist derzeit noch unbekannt. Nach bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten.

Zeugen, die den Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

