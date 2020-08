Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Mittwoch war gegen 13:00 Uhr eine 47-jährige Fahrerin eines Opels in der Max-Joseph-Straße in Fahrtrichtung Neuer Messplatz unterwegs. An der Einmündung zur Maybachstraße übersah sie beim links abbiegen eine 32-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klink gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

