Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drang ein bislang unbekannter Täter durch ein Fenster in eines der Gebäude, das sogenannte "Kaffeehaus", im Gartenverein in der Mallaustraße ein. Es wurde eine originalverpackte Einbauspüle, sowie einen Bosch Akkuschrauber samt Koffer entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden liegt bei über 1.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarau, unter der Telefonnummer 06201-833970, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell