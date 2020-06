Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Lkw-Anhänger aufgebrochen

Aua - Zwischen Samstag (27.06.) und Sonntag (28.06.) verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße "In den Auewiesen". Die Täter hebelten ein Tor auf und gelangten so auf das Gelände. Hier öffneten sie gewaltsam drei Anhänger und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen drei Rüttelplatten der Marke "Lumag". Der Gesamtschaden beträgt rund 1.600 Euro.

