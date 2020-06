Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aufmerksamer Zeuge verhindert Unfallflucht

Kirchheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.05 Uhr, stieß beim Ausparken ein grauer AMG-Mercedes auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße gegen einen VW Golf. Danach verließ die Fahrzeugführerin unberechtigt die Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte der Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Mercedes notiert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

