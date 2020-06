Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachschaden bei Zusammenstoß

Petersberg (ots)

Ein 54-jähriger Fiat-Fahrer aus Petersberg und ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhren die Bergstraße in Richtung Lehnerz. Im Bereich der Kreuzung Bergstraße / Watschelweg wollte der BMW-Fahrer geradeaus fahren und der Fiat-Fahrer nach links abbiegen. Der BMW-Fahrer wollte nun einem Pannenfahrzeug auf seiner Spur nach links ausweichen und übersah hierbei den sich auf gleicher Höhe befindlichen Fiat-Fahrer, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam.

Verletzt wurde niemand. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 6000,00 EUR, am Fiat in Höhe von 5000,00 EUR.

