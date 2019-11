Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57587 Birken-Honigsessen, K 69 (ots)

Am Di., 26.11.2019, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw (UPS Transporter) die Kreisstraße 69 aus Richtung Mühlenthal kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf der 4,60 Meter breiten Fahrbahn wich die 28-Jährige vor einer Rechtskurve dem entgegenkommenden Transporter nach rechts aus, weil sie befürchtete mit diesem zusammen zu stoßen. Hierbei kam sie im Scheitelpunkt der Kurve an der Schutzplanke zum Stehen. Das Fahrzeug der 28-Jährigen wurde hierbei beschädigt. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge fand nicht statt.

