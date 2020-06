POL-OH: Pedelec-Fahrer übersieht PKW

Polizeipräsidium Osthessen

Ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda befuhr verbotswidrig und entgegen der Fahrtrichtung den Gehweg der Michael-Henkel-Straße aus Richtung Klinikum Fulda kommend und wollte die Schumannstraße überqueren. Hierbei übersah er den wartenden PKW VW Passat eines 30-Jährigen aus Fulda. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR. An dem VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR.

