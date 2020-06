Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A7 Höhe Fulda - Autotransporter umgestürzt

Fulda (ots)

Erstmeldungseingang: 11.55 Uhr

A7 in Fahrtrichtung Süd zwischen AS Hünfeld und AS Fulda Nord bei km 550 ist ein Autotransporter mit zwei Fahrzeugen beladen umgestürzt. Die Fahrbahnen sind teilweise blockiert. Der Verkehr wird über die Standspur vorbeigeleitet. Es wurde vermutlich niemand verletzt.

