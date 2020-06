Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Maschinen zur Landschaftspflege im Wert von 20.000 Euro gestohlen - Höhenbegrenzungsschild beschädigt - Mann bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Maschinen zur Landschaftspflege im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Alsfeld - In der Nacht zu Donnerstag (25.06.) entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Groß- und Einzelhandelsmarktes in der Liederbacher Straße mehrere Maschinen zur Landschaftspflege im Wert von schätzungsweise 20.000 Euro. Darüber hinaus zapften die Täter aus einem in der Nähe abgestellten Lkw rund 50 Liter Diesel ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Höhenbegrenzungsschild beschädigt

Alsfeld - Zwischen Dienstagnachmittag (23.06.) und Mittwochmorgen (24.06.) wurde das Höhenbegrenzungsschild einer Durchfahrt an der Feuerwehrzufahrt "Fuldaer Tor" - vermutlich durch ein höheres Fahrzeug - beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld

Mann bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Schlitz - Am späten Donnerstagabend (25.06.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Ford Focus die Landesstraße von Hünfeld nach Schlitz. In Höhe der Zufahrt zum Industriegebiet kam plötzlich ein 26-jähriger Mann auf einem Spielgerät (Bobby Car) ungebremst von der Fraurombacher Straße auf die Landesstraße gerollt. Der 59-jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Bobby Car zusammen. Der 26-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 3.500 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell