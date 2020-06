Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand - Einbruch

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Pkw brennt aus

Bad Hersfeld - Am frühen Freitagmorgen (26.06.), gegen 02:35 Uhr, kam es zum einem Brand eines Audi A 3 im Bereich der Straße "Am Helfersgrund". Aus bisher unbekanntem Grund geriet der Pkw in Brand und wurde dabei erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda - Im Zeitraum von Samstag (06.06.) bis Donnerstag (25.06.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Brotgasse ein. Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe diverse Werkzeuge sowie eine Waschmaschine. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau angegeben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell