Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Alheim-Licherode (ots)

Am 24.06.20, 12.35 Uhr befuhr eine Motorradfahrerin aus Melsungen mit ihrer Yamaha die K 66 von Licherode kommend in Richtung Alheim-Oberellenbach. In einer Linkskurve kam die 17-Jährige zu Fall, rutschte unter der Leitplanke hindurch und kam im Straßengraben zum Liegen. Sie wurde schwerverletzt ins Kreiskrankenhaus von Rotenburg verbracht. Gesamtschaden ca. 1.000,-- Euro.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

