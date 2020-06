Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, dem 25.06.2020 gegen 13.40 h kam es an der Einmündung Gänseplatz/ Niedertor zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 59-jährige Pkw-Fahrer aus Hünfeld wollte vom Gänseplatz kommend nach links in die Straße Niedertor einbiegen. Beim Anfahren übersah er einen 15-jährigen Hünfelder Radfahrer, der verbotswidrig den dortigen Gehweg aus Richtung Rasdorfer Str. kommend befuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Prellungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1550,- EUR. Gefertigt:

